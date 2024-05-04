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Взрыв услышали жители правого берега Астаны (фото, видео)

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Горящая "донерная" в Астане
Горящая "донерная" в Астане. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Астане на правом берегу загорелась "донерная". Соответствующие кадры распространились в интернете. Перед этим, как сообщается, люди слышали взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Взрыв услышали астанчане на правом берегу", - говорится в Telegram-канале Astanovka98.

На кадрах прибывшие на место пожарные тушат горящее здание. Также приехали полицейские.

В официальном Telegram-канале МЧС подтвердили, что в районе Байконыр загорелась "донерная". В тушении задействовали более 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Пожар локализовали.

"Предварительная площадь возгорания - 80 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, предварительно, от газбаллонов", - говорится в сообщении.

Момент взрыва засняла одна из жительниц.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Корреспондент NUR.KZ также прибыл на место происшествия.

Пожарные машины на месте ЧП
Пожарные машины на месте ЧП. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Пожарная машина
Пожарная машина. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Люди у места происшествия
Люди у места происшествия. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096159-vzryv-uslyshali-zhiteli-pravogo-berega-astany-video/

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