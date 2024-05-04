Взрыв услышали жители правого берега Астаны (фото, видео)
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В Астане на правом берегу загорелась "донерная". Соответствующие кадры распространились в интернете. Перед этим, как сообщается, люди слышали взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Взрыв услышали астанчане на правом берегу", - говорится в Telegram-канале Astanovka98.
На кадрах прибывшие на место пожарные тушат горящее здание. Также приехали полицейские.
В официальном Telegram-канале МЧС подтвердили, что в районе Байконыр загорелась "донерная". В тушении задействовали более 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Пожар локализовали.
"Предварительная площадь возгорания - 80 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, предварительно, от газбаллонов", - говорится в сообщении.
Момент взрыва засняла одна из жительниц.
Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!
Корреспондент NUR.KZ также прибыл на место происшествия.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.
Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2096159-vzryv-uslyshali-zhiteli-pravogo-berega-astany-video/