Больше полсотни человек тушили пожар в "Атакенте" в Алматы (фото)

Минувшим вечером в Алматы случился пожар в центре делового сотрудничества "Атакент" - загорелся склад. расположенный на втором этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Департамент по ЧС Алматы в своем Instagram-аккаунте сообщает, что пожарные были направлены в "Атакент" в 22:12. Через 6 минут они были на месте.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что загорелось складское помещение, расположенное на втором этаже. Предварительная площадь пожара - 60 квадратных метров.

За 35 минут пожарным удалось локализовать пожать, а в 22:57 - полностью ликвидировать.

"Жертв и пострадавших нет. На вызов направлены 57 человек личного состава, 18 еддиниц техники ДЧС, службы взаимодействия города.

Из-за высокой пожарной загрузки масштабного пожара с огромным материальных ущербом удалось не допустить", - рассказали в ДЧС.