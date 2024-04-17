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Погрузчик загорелся посреди оживленной дороги в Астане (видео)

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Горящая на дорогп спецмашина в Астане
Горящая спецмашина. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане на оживленной дороге загорелась спецмашина. В интернете появились соответствующие кадры. Пожар удалось потушить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

"Экскаватор-погрузчик загорелся на Кабанбай Батыра", – говорится в описании к видео, опубликованного в Telegram-канале Astanovka98.

На кадрах – горящая спецмашина, ее пытается потушить человек.

По словам очевидцев, на место прибыли пожарные.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте по ЧС Астаны рассказали, что в результате происшествия пострадавших или жертв нет.

"17 апреля в 17:30 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по сообщению о возгорании грузового погрузчика по адресу Кабанбай батыра, 9. По прибытии пожарных установлено, что горит открытым пламенем погрузчик. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 17:37 и полностью ликвидирован в 17:49. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и 2 единицы техники", – гласит сообщение.

Добавим, на официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Говорить надо четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086601-spetsmashina-zagorelas-na-ozhivlennoy-doroge-v-astane-video/

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