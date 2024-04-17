Погрузчик загорелся посреди оживленной дороги в Астане (видео)

В Астане на оживленной дороге загорелась спецмашина. В интернете появились соответствующие кадры. Пожар удалось потушить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

"Экскаватор-погрузчик загорелся на Кабанбай Батыра", – говорится в описании к видео, опубликованного в Telegram-канале Astanovka98.

На кадрах – горящая спецмашина, ее пытается потушить человек.

По словам очевидцев, на место прибыли пожарные.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте по ЧС Астаны рассказали, что в результате происшествия пострадавших или жертв нет.

"17 апреля в 17:30 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по сообщению о возгорании грузового погрузчика по адресу Кабанбай батыра, 9. По прибытии пожарных установлено, что горит открытым пламенем погрузчик. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 17:37 и полностью ликвидирован в 17:49. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и 2 единицы техники", – гласит сообщение.

Добавим, на официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Говорить надо четко и спокойно.