Десятки пожарных тушили загоревшийся склад в Астане (фото, видео)

Минувшей ночью в Астане случился крупный пожар - загорелся склад резиновых изделий. С огнем боролись больше 60 пожарных, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, ЧП произошло в районе Сарыарка. Предварительная площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

"Тушение пожара было осложнено высокотемпературным горением резиновых изделий", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что над ликвидацией пожара по повышенному рангу вызова работали 61 человек личного состава и около 15 единиц техники.

Локализации возгорания удалось достичь к 01:34.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.