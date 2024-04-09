Десятки пожарных тушили загоревшийся склад в Астане (фото, видео)
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Минувшей ночью в Астане случился крупный пожар - загорелся склад резиновых изделий. С огнем боролись больше 60 пожарных, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, ЧП произошло в районе Сарыарка. Предварительная площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.
"Тушение пожара было осложнено высокотемпературным горением резиновых изделий", - пояснили в министерстве.
Отмечается, что над ликвидацией пожара по повышенному рангу вызова работали 61 человек личного состава и около 15 единиц техники.
Локализации возгорания удалось достичь к 01:34.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081210-desyatki-pozharnyh-tushili-zagorevshiysya-sklad-v-astane-foto-video/