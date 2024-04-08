Движение на одной из трасс восстановили после паводков в Павлодарской области
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На одной из автодорог в Павлодарской области снято ограничение движения для автотранспорта. На трех участках завершаются противопаводковые работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В связи с прекращением перелива и завершением противопаводковых работ снято ограничение движения для транспортных средств на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская Поляна, сообщается на официальном сайте МЧС.
На контроле 3 противопаводковых участка в населенных пунктах в Актогайском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл. Там противопаводковые работы находятся на стадии завершения.
Подтопленными остаются 2 жилых дома в Актогайском районе.
Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 59 человек, 28 единиц техники, 12 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и департамента полиции.
За прошедшие сутки откачено более 90 тысяч кубометров талой воды, отсыпано 744 тонны инертного материала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081150-dvizhenie-na-odnoy-iz-trass-vosstanovili-posle-pavodkov-v-pavlodarskoy-oblasti/