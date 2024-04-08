Движение на одной из трасс восстановили после паводков в Павлодарской области

На одной из автодорог в Павлодарской области снято ограничение движения для автотранспорта. На трех участках завершаются противопаводковые работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В связи с прекращением перелива и завершением противопаводковых работ снято ограничение движения для транспортных средств на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская Поляна, сообщается на официальном сайте МЧС.

На контроле 3 противопаводковых участка в населенных пунктах в Актогайском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл. Там противопаводковые работы находятся на стадии завершения.

Спецтехника. Фото: официальный сайт МЧС

Подтопленными остаются 2 жилых дома в Актогайском районе.

Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 59 человек, 28 единиц техники, 12 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и департамента полиции.

За прошедшие сутки откачено более 90 тысяч кубометров талой воды, отсыпано 744 тонны инертного материала.