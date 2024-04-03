Пожар произошел в Наццентре детской реабилитации в Астане

Пожар произошел в подвальном помещении Национального Центра детской реабилитации в Астане. Никто не пострадал, сотни детей вышли из здания самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, 3 апреля в 19:58 пожарные Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании.

По прибытии огнеборцев установлено, что произошло загорание силового кабеля в подвальном помещении Национального Центра детской реабилитации по улице Туран.

В 21:13 пожар локализовали, в 21:20 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли около 300 детей. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

В тушении огня были задействованы 56 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.