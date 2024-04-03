Пожар произошел в Наццентре детской реабилитации в Астане
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Пожар произошел в подвальном помещении Национального Центра детской реабилитации в Астане. Никто не пострадал, сотни детей вышли из здания самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, 3 апреля в 19:58 пожарные Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании.
По прибытии огнеборцев установлено, что произошло загорание силового кабеля в подвальном помещении Национального Центра детской реабилитации по улице Туран.
В 21:13 пожар локализовали, в 21:20 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли около 300 детей. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
В тушении огня были задействованы 56 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078498-pozhar-proizoshel-v-natstsentre-detskoy-reabilitatsii-v-astane/