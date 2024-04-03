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Пожар произошел в Наццентре детской реабилитации в Астане

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Пожарные идут по улице
Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Пожар произошел в подвальном помещении Национального Центра детской реабилитации в Астане. Никто не пострадал, сотни детей вышли из здания самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, 3 апреля в 19:58 пожарные Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании.

По прибытии огнеборцев установлено, что произошло загорание силового кабеля в подвальном помещении Национального Центра детской реабилитации по улице Туран.

В 21:13 пожар локализовали, в 21:20 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли около 300 детей. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.

В тушении огня были задействованы 56 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078498-pozhar-proizoshel-v-natstsentre-detskoy-reabilitatsii-v-astane/

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