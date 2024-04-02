Троллейбус загорелся в Алматы (видео)

В Алматы во вторник, 2 апреля, случилось ЧП - загорелся троллейбус. Пассажиры успели покинуть салон горящего транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ДЧС города, 2 апреля в 08:04 пожарные расчеты двух пожарных подразделений были направлены в Бостандыкский район.

"По прибытии через 3 минуты обнаружено горение троллейбуса маршрута №7 на площади 10 квадратных метров. Пассажиры успели покинуть салон", - говорится в сообщении департамента.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 08:10, а ликвидировать - в 08:15.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.