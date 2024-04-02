Троллейбус загорелся в Алматы (видео)
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В Алматы во вторник, 2 апреля, случилось ЧП - загорелся троллейбус. Пассажиры успели покинуть салон горящего транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ДЧС города, 2 апреля в 08:04 пожарные расчеты двух пожарных подразделений были направлены в Бостандыкский район.
"По прибытии через 3 минуты обнаружено горение троллейбуса маршрута №7 на площади 10 квадратных метров. Пассажиры успели покинуть салон", - говорится в сообщении департамента.
Локализовать возгорание пожарным удалось в 08:10, а ликвидировать - в 08:15.
Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077190-trolleybus-zagorelsya-v-almaty/