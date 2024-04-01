Спасательную операцию на руднике "Пионер" в России прекратили. Найти 13 шахтеров не удалось

На руднике «Пионер», где под завалами оказались 13 шахтеров, прекратили спасательную операцию. Администрация шахты заявила, что жизни спасателей и сотрудников рудника, участвовавших в поисках, грозит опасность.

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области прекращена, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Покровский рудник». Там связали это с риском повторного обвала и затоплением всех горизонтов шахты, где могли находиться люди.

В шахте рудника на глубине более 100 метров под завалами 18 марта оказались 13 горнорабочих.

Спасатели пробурили несколько скважин, чтобы провести разведку. 25 марта МЧС России заявило, что опущенная в скважину камера обнаружила воду. Еще раньше о том, что рудник с высокой вероятностью затоплен, сообщал анонимный источник ТАСС.

Скважины, пробуренные на руднике, показали что все горизонты, где могли быть люди, затоплены водой, глиной и льдом, заявили сейчас в администрации рудника.

«Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск», — утверждает «Покровский рудник» (оператор рудника «Пионер»).

«Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах. Сегодня эксперты приняли решение прекратить спасательную операцию», — написал в телеграмме губернатор Василий Орлов.

Еще на прошлой неделе ТАСС писал, что большая часть аварийно-спасательных работ на руднике «Пионер» прекращена. «Приостановлены все работы, включая бурение четвертой скважины, из-за подвижности грунта. Сохраняется риск повторного прорыва породы», — говорил источник агентства.

Теперь администрация шахты заявляет об этом официально. «Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции», — цитирует заместителя управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Афанасьева агентство «Порт Амур».

«Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей», — добавил он.

На прошлой неделе был задержан и арестован управляющий директор рудника Алексей Бирюков. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при производстве работ (ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, Бирюков знал, работы в шахте «ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера)», однако не организовал «проведение мероприятий по осушению указанного карьера». 18 марта «длительное бездействие» управляющего директора, как утверждают в СКР, «привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород».

МЧС России, которое перебрасывало для поисково-спасательных работ сотрудников из других восточных регионов России, пока о прекращении операции не объявляло.

Двух сотрудников управления Ростехнадзора по Амурской области задержали по делу, возбужденному по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). По версии следствия, они должны были выявить нарушения на руднике и приостановить его работу.