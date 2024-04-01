Землетрясение почувствовали в Жамбылской области

Сегодня, 1 апреля, после 11 часов утра жители села Мерке в Жамбылской области, ощутили землетрясение в два балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций 1 апреля 2024 года в 11 часов 14 минут 41 секунду.

Эпицентр располагался в 308 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.3. Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Мерке 2 балла.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

Землетрясение в два балла считается едва ощутимым. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.