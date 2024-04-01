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Эзотерика

Жителей еще одного населенного пункта эвакуировали на западе Казахстана

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Эвакуация жителей села Миялы
Эвакуация жителей села Миялы. Фото: instagram.com/atyrau_tjd/

В Атырауской области из-за поднятия уровня реки Уил началась эвакуация жителей села Миялы. К этому часу эвакуировано больше полутысячи человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице Департамента по ЧС региона, вечером 31 марта в связи с повышением уровня воды на реке Уил в селе Миялы Кызылкугинского района начата частичная эвакуация населения в 3 пункта приема.

Спасатели уже эвакуировали 559 жителей, в том числе 327 детей. Их разместили в эвакуационных пунктах, открытых в школах района и детском саду.

В эвакуации населения задействовано 12 сотрудников, 2 единицы техники ДЧС, 6 сотрудников, 4 единицы техники МИО, добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076342-zhiteley-esche-odnogo-naselennogo-punkta-evakuirovali-na-zapade-kazahstana/

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