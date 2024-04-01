Жителей еще одного населенного пункта эвакуировали на западе Казахстана

В Атырауской области из-за поднятия уровня реки Уил началась эвакуация жителей села Миялы. К этому часу эвакуировано больше полутысячи человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице Департамента по ЧС региона, вечером 31 марта в связи с повышением уровня воды на реке Уил в селе Миялы Кызылкугинского района начата частичная эвакуация населения в 3 пункта приема.

Спасатели уже эвакуировали 559 жителей, в том числе 327 детей. Их разместили в эвакуационных пунктах, открытых в школах района и детском саду.

В эвакуации населения задействовано 12 сотрудников, 2 единицы техники ДЧС, 6 сотрудников, 4 единицы техники МИО, добавили в ДЧС.