Заседание оперштаба провели в Аркалыке, где объявлен режим ЧС

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в Аркалыке провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионе, где объявлен режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании рассмотрены вопросы оказания социальной помощи, восстановления последствий паводка: связи, электроэнергии, дорожного сообщения, телефонии, санитарно-эпидемиологической обстановки и многое другое.

За истекшие сутки силами МЧС и акиматов откачано более 116 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 5,8 тысяч мешкотар и 370 тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 953 человек, 441 единица техники, 157 единиц водооткачивающих средств и 22 единицы плавательных средств, 4 воздушных судна.

Произошло отключение электричества в 38 населенных пунктах.

Кумар Аксакалов поручил оперативно проводить работы по ликвидации неполадок.