Заседание оперштаба провели в Аркалыке, где объявлен режим ЧС
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Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в Аркалыке провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионе, где объявлен режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На заседании рассмотрены вопросы оказания социальной помощи, восстановления последствий паводка: связи, электроэнергии, дорожного сообщения, телефонии, санитарно-эпидемиологической обстановки и многое другое.
За истекшие сутки силами МЧС и акиматов откачано более 116 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 5,8 тысяч мешкотар и 370 тонн инертного материала.
В аварийно-спасательных работах задействованы 953 человек, 441 единица техники, 157 единиц водооткачивающих средств и 22 единицы плавательных средств, 4 воздушных судна.
Произошло отключение электричества в 38 населенных пунктах.
Кумар Аксакалов поручил оперативно проводить работы по ликвидации неполадок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075346-zasedanie-opershtaba-proveli-v-arkalyke-gde-obyavlen-rezhim-chs/