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Пассажирский автобус, объятый пламенем, сняли на улице в Таразе (фото, видео)

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Горящий автобус в Таразе
Горящий автобус в Таразе. Фото: instagram.com/jambyl_tjd

Сегодня на одной из улиц Тараза загорелся городской автобус – судя по кадрам, снятым на месте происшествия, весь салон был объят открытым пламенем, передает NUR.KZ.

Видео с места пожара было опубликовано в Instagram-паблике taraz_v_obektive.

На кадрах заметно, что горит передняя часть автобуса. Сильный огонь пытался потушить мужчина с помощью огнетушителя, но справиться с пламенем ему не удалось. Тогда кто-то из наблюдателей отметил, что нужно вызывать пожарных.

Представители Департамента по ЧС Жамбылской области также сообщили о происшествии на своей официальной странице в Instagram.

По их данным, сегодня, 26 марта, в 17:43 на телефон Центра оперативного управления ДЧС поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса по улице Мамбет батыра в Таразе.

"К месту вызова незамедлительно прибыли силы и средства департамента (16 человек личного состава и 4 единицы техники). Силами огнеборцев пожар локализован в 18:00, а ликвидирован – в 18:06. Жертв и пострадавших не зарегистрировано. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

При этом спасатели также показали кадры тушения пожара. На опубликованных фото заметно, что огнем охвачен уже весь автобус, включая колеса и заднюю часть салона.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073681-passazhirskiy-avtobus-sgorel-na-ulitse-v-taraze-foto-video/

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