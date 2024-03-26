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Эзотерика

Почти полсотни животных погибли в пожаре в Жамбылской области

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Горящий сарай
Горящий сарай. Фото: t.me/mchs_official

Минувшей ночью в одном из сел Жамбылской области случился пожар - загорелся сарай, в котором находился скот. Спасти животных не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, ЧП произошло в селе Каратас.

На территории частного жилого дома загорелся сарай. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров. Из-за возгорания погибло 47 голов мелкого рогатого скота и 1 лошадь.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

Огнеборцы ликвидировали огонь за 50 минут. Отмечается, что на месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единицы техники.

"МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов", - добавили в ведомстве.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073105-pochti-polsotni-zhivotnyh-pogibli-v-pozhare-v-zhambylskoy-oblasti/

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