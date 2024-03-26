Почти полсотни животных погибли в пожаре в Жамбылской области

Минувшей ночью в одном из сел Жамбылской области случился пожар - загорелся сарай, в котором находился скот. Спасти животных не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, ЧП произошло в селе Каратас.

На территории частного жилого дома загорелся сарай. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров. Из-за возгорания погибло 47 голов мелкого рогатого скота и 1 лошадь.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.

Огнеборцы ликвидировали огонь за 50 минут. Отмечается, что на месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единицы техники.

"МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов", - добавили в ведомстве.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: