Почти полсотни животных погибли в пожаре в Жамбылской области
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Минувшей ночью в одном из сел Жамбылской области случился пожар - загорелся сарай, в котором находился скот. Спасти животных не удалось, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, ЧП произошло в селе Каратас.
На территории частного жилого дома загорелся сарай. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров. Из-за возгорания погибло 47 голов мелкого рогатого скота и 1 лошадь.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов.
Огнеборцы ликвидировали огонь за 50 минут. Отмечается, что на месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единицы техники.
"МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов", - добавили в ведомстве.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073105-pochti-polsotni-zhivotnyh-pogibli-v-pozhare-v-zhambylskoy-oblasti/