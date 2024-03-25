Пожар случился в одном из паркингов Астаны (видео)

В понедельник, 25 марта, в пятиэтажном крытом паркинге в столице случился пожар - возгорание произошло в кладовке, передает NUR.KZ со ссылкой МЧС РК.

Как сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале, задымление произошло на первом этаже пятиэтажного крытого паркинга.

Прибывшие пожарные установили, что предварительно возгорание произошло в кладовке.

"На данный момент на месте задействовано 63 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны. На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

В 18:56 пожар ликвидировали. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: