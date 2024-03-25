Пожар случился в одном из паркингов Астаны (видео)
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В понедельник, 25 марта, в пятиэтажном крытом паркинге в столице случился пожар - возгорание произошло в кладовке, передает NUR.KZ со ссылкой МЧС РК.
Как сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале, задымление произошло на первом этаже пятиэтажного крытого паркинга.
Прибывшие пожарные установили, что предварительно возгорание произошло в кладовке.
"На данный момент на месте задействовано 63 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны. На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
В 18:56 пожар ликвидировали. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2073042-pozhar-sluchilsya-v-odnom-iz-parkingov-astany-video/