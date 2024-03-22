Школьники спасли пенсионера из горящей квартиры в СКО
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Двое несовершеннолетних парней спасли 68-летнего мужчину из пожара в СКО - возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что в селе Шагалалы СКО произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Площадь пожара 1 кв.м. Его ликвидирован силами добровольного пожарного формирования.
Подчеркивается, что до прибытия сотрудников противопожарной службы на место ЧП двумя учениками средней школы Чаглинская 16 и 17 лет был спасен 68-летний гражданин.
Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072139-shkolniki-spasli-pensionera-iz-goryaschey-kvartiry-v-sko/