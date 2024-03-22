Школьники спасли пенсионера из горящей квартиры в СКО

Двое несовершеннолетних парней спасли 68-летнего мужчину из пожара в СКО - возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что в селе Шагалалы СКО произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Площадь пожара 1 кв.м. Его ликвидирован силами добровольного пожарного формирования.

Подчеркивается, что до прибытия сотрудников противопожарной службы на место ЧП двумя учениками средней школы Чаглинская 16 и 17 лет был спасен 68-летний гражданин.

Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.