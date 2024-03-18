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Шахта обрушилась в России, под завалами находятся люди

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Каска лежит на трубах
Каска. Иллюстративное фото: dannyfroese / Getty Images

Обрушение горных пород произошло на руднике в Амурской области России - под завалами оказались люди. На место происшествия выехали спасатели.

На руднике в Зейском муниципальном округе Амурской области произошел обвал горных пород, пишет РИА Новости. В настоящий момент туда направили спасателей - информацию подтвердили в МЧС РФ.

Кроме того, следственный комитет сообщил, что доследственная проверка организована по факту обрушения шахты.

Следственной группой проводится осмотр места происшествия. Также в целях оказания помощи в проведении следственных действий в Зейский муниципальный округ направлены следователи-криминалисты.

По информации ТАСС, под завалами горной породы могут находиться 15 человек, сообщили в прокуратуре региона. Ранее в МЧС подтвердили информацию о том, что 13 человек, с которыми пропала связь, оказались под завалами.

Согласно информации в Большой российской энциклопедии, Амурская область - субъект Российской Федерации.

Она расположена в Азиатской части России, на юге Дальнего Востока. На юго-западе и юге граничит с Китаем (по реке Амур). Входит в Дальневосточный федеральный округ.

Площадь 361,9 тыс. км2. Население 801,8 тыс. человек. Административный центр – город Благовещенск.

В недрах Амурской области сосредоточены значимые запасы золота, углей, диоксида титана, железных руд, цеолитов, драгоценных и поделочных камней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2070450-shahta-obrushilas-v-rossii-pod-zavalami-nahodyatsya-lyudi/

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