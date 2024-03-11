Крупный пожар в столярном цехе попал на видео в Алматинской области
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Пожар в столярном цехе тушили минувшим вечером сотрудники ДЧС Алматинской области - произошедшее сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Накануне в 19:18 на пульт "112" поступило сообщение о том, что в селе Гульдала Талгарского района произошел пожар в столярном цехе на территории частного жилого дома.
Он распространился на большую площадь, отметили в ДЧС региона.
В 19:56 пожар локализован, а в 20:14 ликвидирован. Площадь пожара составила 250 кв.м.
Причина пожара устанавливается.
В ликвидации ЧП были задействованы 20 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065851-krupnyy-pozhar-v-stolyarnom-tsehe-popal-na-video-v-almatinskoy-oblasti/