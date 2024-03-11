Крупный пожар в столярном цехе попал на видео в Алматинской области

Пожар в столярном цехе тушили минувшим вечером сотрудники ДЧС Алматинской области - произошедшее сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне в 19:18 на пульт "112" поступило сообщение о том, что в селе Гульдала Талгарского района произошел пожар в столярном цехе на территории частного жилого дома.

Он распространился на большую площадь, отметили в ДЧС региона.

В 19:56 пожар локализован, а в 20:14 ликвидирован. Площадь пожара составила 250 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

В ликвидации ЧП были задействованы 20 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.