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Крупный пожар разгорелся на СТО в Костанае: есть пострадавшие (видео, фото)

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Пожар на СТО в Костанае
Пожар на СТО в Костанае. Фото: МЧС РК

Вчера вечером на одной из станций техобслуживания в Костанае произошел пожар. На тушение огня у пожарных ушло почти два часа. Два человека госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, в Костанае открытым пламенем горело 2-этажное здание СТО на площади в 291 квадратный метр.

Огнеборцы вынесли 6 газовых баллонов по 27 литров.

Локализовать пожар удалось в 21:11, а потушить полностью – только спустя почти два часа, в 22:54.

"До прибытия спасателей бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших. Было задействовано порядка 45 человек личного состава и 12 единиц техники", – сообщили в МЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065623-krupnyy-pozhar-razgorelsya-na-sto-v-kostanae-est-postradavshie-video-foto/

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