Крупный пожар разгорелся на СТО в Костанае: есть пострадавшие (видео, фото)

Вчера вечером на одной из станций техобслуживания в Костанае произошел пожар. На тушение огня у пожарных ушло почти два часа. Два человека госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, в Костанае открытым пламенем горело 2-этажное здание СТО на площади в 291 квадратный метр.

Огнеборцы вынесли 6 газовых баллонов по 27 литров.

Локализовать пожар удалось в 21:11, а потушить полностью – только спустя почти два часа, в 22:54.

"До прибытия спасателей бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших. Было задействовано порядка 45 человек личного состава и 12 единиц техники", – сообщили в МЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: