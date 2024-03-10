Крупный пожар разгорелся на СТО в Костанае: есть пострадавшие (видео, фото)
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Вчера вечером на одной из станций техобслуживания в Костанае произошел пожар. На тушение огня у пожарных ушло почти два часа. Два человека госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, в Костанае открытым пламенем горело 2-этажное здание СТО на площади в 291 квадратный метр.
Огнеборцы вынесли 6 газовых баллонов по 27 литров.
Локализовать пожар удалось в 21:11, а потушить полностью – только спустя почти два часа, в 22:54.
"До прибытия спасателей бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших. Было задействовано порядка 45 человек личного состава и 12 единиц техники", – сообщили в МЧС.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065623-krupnyy-pozhar-razgorelsya-na-sto-v-kostanae-est-postradavshie-video-foto/