Пожар в многоэтажке в Бангладеш: погибло не менее 43 человек

По меньшей мере 43 человека погибли при пожаре в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке.

По данным местных СМИ, пожар начался около 10 вечера по местному времени в ресторане, который занимает сразу семь этажей, и быстро распространился по всему зданию, так что в огненной ловушке оказались десятки людей.

Пожарные говорят, что огонь уже потушен, однако причина возникновения пожара пока неизвестна.

Как сообщил министр здравоохранения страны Саманта Лал Сен, среди 43 погибших - женщины и дети, еще десятки пострадавших были доставлены в ожоговое отделение.

"Мы были на шестом этаже, когда увидели струйки дыма, поднимавшиеся по лестнице, — рассказал журналистам менеджер ресторана по имени Сохель, которому удалось спастись. — Многие люди бросились вверх по лестнице, а мы по водосточной трубе наоборот спустились вниз. Некоторые пострадали, прыгая с верхних этажей".