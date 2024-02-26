Грузовик с водителем загорелся в Шымкенте

Сегодня днем в Шымкенте произошло возгорание грузовика. Из-за пожара 22-летнему водителю потребовалась госпитализация, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, сегодня в 13.55 на проспекте Байдибек би Абайского района Шымкента произошло загорание моторного отсека грузового автомобиля.

"До прибытия пожарных подразделений госпитализирован водитель 2002 года рождения", - рассказали в МЧС.

Сообщается, что в 14.15 пожар был локализован, а в 14.24 - ликвидирован.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - отметили в ведомстве.

На месте работали 12 человек и 4 единицы техники ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.