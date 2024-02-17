Пожар произошел в детском саду в Семее (видео)
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Сегодня вечером в одном из детских садов Семея произошел пожар - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
В 17:37 на пульт "101" ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что произошел пожар в детском саду, который находится на улице Павлова в Семее.
Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы установили, что, открытым пламенем горит второй этаж здания, в котором располагается детсад.
Пожар локализован в 18:05, в 18:32 полностью ликвидирован.
Предварительная площадь и причина пожара устанавливаются. Задействованы 37 человек личного состава, 9 единиц техники.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061522-pozhar-proizoshel-v-detskom-sadu-v-semee-video/