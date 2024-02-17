Пожар произошел в детском саду в Семее (видео)

Сегодня вечером в одном из детских садов Семея произошел пожар - в МЧС рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

В 17:37 на пульт "101" ДЧС области Абай поступило сообщение о том, что произошел пожар в детском саду, который находится на улице Павлова в Семее.

Прибывшие на место сотрудники противопожарной службы установили, что, открытым пламенем горит второй этаж здания, в котором располагается детсад.

Пожар локализован в 18:05, в 18:32 полностью ликвидирован.

Предварительная площадь и причина пожара устанавливаются. Задействованы 37 человек личного состава, 9 единиц техники.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.