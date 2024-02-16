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63-метровая башня с нефтехимическими отходами рухнула в Актау (видео)

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Обрушение 63-метровой башни
Обрушение башни. Скриншот: instagram.com/911.aktau

На территории Индустриального парка Мангистау рухнула 63-метровая башня. Как рассказали в МЧС, внутри нее произошло возгорание нефтехимических отходов, передает NUR.KZ.

"16 февраля в 11:55 на территории Индустриального парка Мангистау в 5-й производственной зоне Актау произошло возгорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой (диаметром 5 метров) башни, пришедшей в негодность", – говорится в официальном Telegram-канале МЧС.

Площадь горения составила около 60 кв. м. В тушении задействовали 30 человек личного состава ДЧС и 6 единиц техники. Причина возгорания выясняется.

Между тем в соцсетях появились кадры обрушения 63-метровой башни. Видео опубликовано в Instagram-профиле Aktau 911.

На официальном сайте Индустриального парка Мангистау говорится, что данная индустриальная зона была создана в 2017 году на территории бывшего завода ТОО "Актауский завод пластических масс". Основная ее деятельность, среди прочего, направлена на содействие ускоренному развитию частного предпринимательства в сфере промышленности.

Предпринимателям предлагаются выгодные условия аренды складских и производственных помещений со всей инфраструктурой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061457-63-metrovaya-bashnya-s-neftehimicheskimi-othodami-ruhnula-v-aktau-video/

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