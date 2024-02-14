Крупный пожар произошел в банном комплексе в Алматы: появилось видео

Пожар произошел в банном комплексе в Медеуском районе Алматы - в ДЧС города рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДЧС, 14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о возгорании банного комплекса на улице Оспанова.

До места ЧП пришлось добираться в "час пик", также препятствие в пути следования пожарной технике составлял автомобильный затор, отметили в ДЧС.

Прибывшие оперативно пожарные расчеты установили, что происходит горение открытым пламенем двух деревянных домов. Кроме того, создалась угроза распространения на соседние деревянные коттеджи.

Незамедлительно была развернута работа оперативного Штаба, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды, сообщили в ведомстве.

В администрации комплекса спасателям сообщили, что посетителей не было.

Пожар был локализован в течение 24 минут, сообщили в ДЧС.

Для обеспечения правопорядка сотрудники департамента полиции оцепили район

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.