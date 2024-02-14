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Вытяжная труба загорелась в одном из кафе в Алматы

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Загоревшаяся вытяжка в кафе
Загоревшаяся вытяжка в кафе. Фото: МЧС РК

В Алматы пожарные выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в кафе. Спасателям удалось не дать огню перекинуться на кровлю строения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня, 14 февраля, 11:12 16 огнеборцев и 4 единицах техники были направленные по повышенному рангу на сообщение о пожаре в Алмалинском районе города Алматы.

"Первые расчеты прибыли за 3 минуты, возгорание ликвидировано в 11:24. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь мог перекинуться на кровлю заведения.

Предварительная причина возгорания: сгорание жировых отложений в вытяжной трубе кафе.

"Во избежание пожаров, необходимо своевременно очищать вытяжные системы от скопившихся жира и грязи!" – обратились представители ведомства к казахстанцам.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060944-vytyazhnaya-truba-zagorelas-v-odnom-iz-kafe-v-almaty/

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