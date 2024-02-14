Вытяжная труба загорелась в одном из кафе в Алматы
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В Алматы пожарные выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в кафе. Спасателям удалось не дать огню перекинуться на кровлю строения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сегодня, 14 февраля, 11:12 16 огнеборцев и 4 единицах техники были направленные по повышенному рангу на сообщение о пожаре в Алмалинском районе города Алматы.
"Первые расчеты прибыли за 3 минуты, возгорание ликвидировано в 11:24. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь мог перекинуться на кровлю заведения.
Предварительная причина возгорания: сгорание жировых отложений в вытяжной трубе кафе.
"Во избежание пожаров, необходимо своевременно очищать вытяжные системы от скопившихся жира и грязи!" – обратились представители ведомства к казахстанцам.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060944-vytyazhnaya-truba-zagorelas-v-odnom-iz-kafe-v-almaty/