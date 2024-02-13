Коллапс в Уральске: город превратился в большой каток (видео)
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Сегодня в Уральске сильнейший гололед, который буквально парализовал город. Из-за непогоды автобусы не вышли на линию, а школьников перевели на дистанционный формат обучения.
Как сообщает издание "Мой город", сегодня утром из-за ледяного дождя было нарушено движение автотранспорта. Дорожники не смогли быстро справиться с последствиями осадков и резкого похолодания.
Жители города в ожидании автобусов столпились на остановках. Но никто так и не дождался своего маршрута - водители общественного транспорта решили не рисковать и не вышли на линии из-за гололедицы.
Восстановить движение автобусов смогли только после того, как дороги посыпали песчано-соляной смесью.
"ТОО "Жайык таза кала" в ночную смену отработало все улицы города специальной смесью. Однако из-за дождя вновь они покрываются коркой льда. В настоящее время задействовано 20 единиц техники, а в местах, где невозможна работа спецтехники, работают мобильные бригады", - пояснили в акимате Уральска.
С 10:30 общественный транспорт начал следовать по своим маршрутам, к 11.30 все автобусы вышли на линию.
Из-за транспортного коллапса услуги частных извозчиков возросли в несколько раз. Сообщается, что проезд на такси подорожал в 4-5 раз.
Но в такой ситуации нашлась минутка и для добрых дел. Некоторые горожане бесплатно подвозили людей, стоящих на остановках.
Немало возмущений со стороны родителей вызывала поздняя отмена занятий в школах. В большинстве из них уроки начинаются в 8.00, а сообщение о переходе на дистанционный формат обучения пришло только в 7:40.
В соцсетях горожане отмечают, что служба “112” и отдел образования сообщили об отмене занятий, когда дети уже пришли в школу или были на пути к ней.
"В цивилизованном обществе в первую очередь заботятся о жизни и здоровье людей. У нас же наоборот. Пока не случится какая-нибудь беда, никто ничего делать не будет. Спасатели вчера предупреждали о гололеде. Понятно же было, что будет гололед. Неужели нельзя было заранее посыпать дороги? Ну или с вечера отменить занятия? Или хотя бы пораньше оповестить об отмене занятий? Что за безответственность? Они что, не общаются между собой? Считаю, что наши коммунальщики не справляются со своими обязанностями, а власти не контролируют ситуацию", - возмутилась жительница города.
В городском отделе образования пояснили, что они начали сообщать об отмене занятий в школах, как только узнали, что автобусы не вышли на линию.
"У нас отменяют занятия в сильный мороз. А вот из-за гололеда таких распоряжений нет. Сегодня приняли решение перевести учащихся первой смены на дистанционный формат обучения из-за отсутствия автобусов на линиях", - отметили в отделе образования.
Также сообщили, что для детей, которые добрались до учебного заведения, будут проведены занятия в школе.
Позже отдел образования Уральска уведомил, что сегодня учеников второй смены также перевели на дистанционный формат обучения.
Между тем, как сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения, из-за гололеда в травмпункт обратились 137 горожан. Помощь понадобилась 58 детям, из них у двоих диагностировали переломы, а у 56 - ушибы. 38 человек доставили в областную многопрофильную больницу. У 15 из обратившихся врачи нашли переломы, трое госпитализированы. 45 человек обратились в городскую многопрофильную больницу, из них семерых госпитализировали с переломами.
Добавим, что сегодня в Западно-Казахстанской области закрыты все автотрассы по всем направлениям для всех видов автотранспорта, из них 10 дорог республиканского значения и 11 - областного.
Как себя вести при гололеде?
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:
- выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
- быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
- внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
- если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
- ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- менять летние шины на зимние;
- не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060715-kollaps-v-uralske-gorod-prevratilsya-v-bolshoy-katok-video/