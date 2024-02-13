Коллапс в Уральске: город превратился в большой каток (видео)

Сегодня в Уральске сильнейший гололед, который буквально парализовал город. Из-за непогоды автобусы не вышли на линию, а школьников перевели на дистанционный формат обучения.

Как сообщает издание "Мой город", сегодня утром из-за ледяного дождя было нарушено движение автотранспорта. Дорожники не смогли быстро справиться с последствиями осадков и резкого похолодания.

Жители города в ожидании автобусов столпились на остановках. Но никто так и не дождался своего маршрута - водители общественного транспорта решили не рисковать и не вышли на линии из-за гололедицы.

Восстановить движение автобусов смогли только после того, как дороги посыпали песчано-соляной смесью.

"ТОО "Жайык таза кала" в ночную смену отработало все улицы города специальной смесью. Однако из-за дождя вновь они покрываются коркой льда. В настоящее время задействовано 20 единиц техники, а в местах, где невозможна работа спецтехники, работают мобильные бригады", - пояснили в акимате Уральска.

С 10:30 общественный транспорт начал следовать по своим маршрутам, к 11.30 все автобусы вышли на линию.

Из-за транспортного коллапса услуги частных извозчиков возросли в несколько раз. Сообщается, что проезд на такси подорожал в 4-5 раз.

Но в такой ситуации нашлась минутка и для добрых дел. Некоторые горожане бесплатно подвозили людей, стоящих на остановках.

Немало возмущений со стороны родителей вызывала поздняя отмена занятий в школах. В большинстве из них уроки начинаются в 8.00, а сообщение о переходе на дистанционный формат обучения пришло только в 7:40.

В соцсетях горожане отмечают, что служба “112” и отдел образования сообщили об отмене занятий, когда дети уже пришли в школу или были на пути к ней.

"В цивилизованном обществе в первую очередь заботятся о жизни и здоровье людей. У нас же наоборот. Пока не случится какая-нибудь беда, никто ничего делать не будет. Спасатели вчера предупреждали о гололеде. Понятно же было, что будет гололед. Неужели нельзя было заранее посыпать дороги? Ну или с вечера отменить занятия? Или хотя бы пораньше оповестить об отмене занятий? Что за безответственность? Они что, не общаются между собой? Считаю, что наши коммунальщики не справляются со своими обязанностями, а власти не контролируют ситуацию", - возмутилась жительница города.

В городском отделе образования пояснили, что они начали сообщать об отмене занятий в школах, как только узнали, что автобусы не вышли на линию.

"У нас отменяют занятия в сильный мороз. А вот из-за гололеда таких распоряжений нет. Сегодня приняли решение перевести учащихся первой смены на дистанционный формат обучения из-за отсутствия автобусов на линиях", - отметили в отделе образования.

Также сообщили, что для детей, которые добрались до учебного заведения, будут проведены занятия в школе.

Позже отдел образования Уральска уведомил, что сегодня учеников второй смены также перевели на дистанционный формат обучения.

Между тем, как сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного управления здравоохранения, из-за гололеда в травмпункт обратились 137 горожан. Помощь понадобилась 58 детям, из них у двоих диагностировали переломы, а у 56 - ушибы. 38 человек доставили в областную многопрофильную больницу. У 15 из обратившихся врачи нашли переломы, трое госпитализированы. 45 человек обратились в городскую многопрофильную больницу, из них семерых госпитализировали с переломами.

Добавим, что сегодня в Западно-Казахстанской области закрыты все автотрассы по всем направлениям для всех видов автотранспорта, из них 10 дорог республиканского значения и 11 - областного.

Как себя вести при гололеде?

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.