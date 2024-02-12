SPA-салон загорелся в Астане (видео)

В Астане вчера поздним вечером случился пожар в SPA-салоне на улице Ташенова. Кадры с места ЧП опубликовало МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 22:57.

Прибывшие пожарные установили, что в парильном помещении SPA-салона, расположенного на первом этаже в шестиэтажном административном здании.

В 23:23 пожар был локализован. Пострадавших нет. Общая площадь пожара - 15 квадратных метров.

Отмечается, что пожар тушили 22 огнеборца и 5 единиц техники.

Как вести себя при пожаре

На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей: