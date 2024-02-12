SPA-салон загорелся в Астане (видео)
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В Астане вчера поздним вечером случился пожар в SPA-салоне на улице Ташенова. Кадры с места ЧП опубликовало МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 22:57.
Прибывшие пожарные установили, что в парильном помещении SPA-салона, расположенного на первом этаже в шестиэтажном административном здании.
В 23:23 пожар был локализован. Пострадавших нет. Общая площадь пожара - 15 квадратных метров.
Отмечается, что пожар тушили 22 огнеборца и 5 единиц техники.
Как вести себя при пожаре
На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060375-spa-salon-zagorelsya-v-astane-video/