Кадры с задымленным коридором и эвакуацией студентов объяснили в одном из вузов Алматы
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В соцсетях распространились кадры задымленного коридора в здании КазНИТУ имени К. И. Сатпаева. В пресс-службе вуза объяснили произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.
Соответствующие кадры, снятые в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева, появились в Telegram-канале Qumash. Как показано на видео, коридоры вуза окутало дымом, студенты вышли из аудиторий.
В пресс-службе университета корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.
"Сегодня в Главном учебном корпусе произошло задымление.
Случилось следующее: в корпусе произошел прорыв отопительной сети и на одном из этажей производились ремонтные работы. Ремонтники работали болгаркой и от соприкосновения пилы с металлом искра попала на ветошь, которая начала тлеть, вызвав дым и запах. Ветошь была ликвидирована по всем правилам пожаротушения.
Пожара не было, однако сработала сигнализация, а люди с этажа на всякий случай были эвакуированы. Пострадавших нет.
Просим сохранять спокойствие и не верить непроверенным слухам", – говорится в ответе.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058647-kadry-s-zadymlennym-koridorom-i-evakuatsiey-studentov-obyasnili-v-odnom-iz-vuzov-almaty/