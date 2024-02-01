Кадры с задымленным коридором и эвакуацией студентов объяснили в одном из вузов Алматы

В соцсетях распространились кадры задымленного коридора в здании КазНИТУ имени К. И. Сатпаева. В пресс-службе вуза объяснили произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующие кадры, снятые в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева, появились в Telegram-канале Qumash. Как показано на видео, коридоры вуза окутало дымом, студенты вышли из аудиторий.

В пресс-службе университета корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.

"Сегодня в Главном учебном корпусе произошло задымление.

Случилось следующее: в корпусе произошел прорыв отопительной сети и на одном из этажей производились ремонтные работы. Ремонтники работали болгаркой и от соприкосновения пилы с металлом искра попала на ветошь, которая начала тлеть, вызвав дым и запах. Ветошь была ликвидирована по всем правилам пожаротушения.

Пожара не было, однако сработала сигнализация, а люди с этажа на всякий случай были эвакуированы. Пострадавших нет.

Просим сохранять спокойствие и не верить непроверенным слухам", – говорится в ответе.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.