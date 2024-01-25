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Землетрясение произошло недалеко от объектов КТК

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Резервуарный парк Морского терминала КТК
Резервуар. Фото: cpc.ru

В Краснодарском крае России произошло землетрясение – в этом районе расположены пять объектов Каспийского Трубопроводного Консорциума, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТК.

Сообщается, что согласно сводки МЧС России по Краснодарскому краю от 24 января 2024 года в Краснодаре, Горячем Ключе и Северском районе Краснодарского края ощущались подземные толчки.

"Сейсмостанцией города Обнинск (расположена в 28 километрах на юго-западе от Краснодара) в 14:19 24 января (17:19 по времени Астаны – прим. ред.) на территории Краснодарского края на глубине 10 километров было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Краснодарского края расположено пять объектов Каспийского Трубопроводного Консорциума: НПС "Кропоткинская", НПС-7, НПС-8, Резервуарный парк и Морской терминал.

При этом НПС-7 находится в 30 километрах от Краснодара. 

"По результатам предварительного обследования повреждений на линейной части нефтепровода и объектах транспортировки нефти не выявлено, пострадавших не имеется. Объекты работают в штатном режиме, угрозы населению и окружающей среде не имеется", – добавили в пресс-службе организации.

Отметим, что Каспийский трубопроводный консорциум, как сообщается на официальном сайте организации, был создан для транспортировки нефти с месторождений Западного Казахстана и российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. километров соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и Морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

На территории Российской Федерации зарегистрировано Акционерное Общество "КТК-Р", на территории Республики Казахстан – Акционерное Общество "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 млн тонн в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057515-zemletryasenie-v-4-balla-proizoshlo-nedaleko-ot-obektov-ktk/

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