Сколько штатов США могут столкнуться с землетрясениями в следующие 100 лет

Почти три четверти штатов США могут столкнуться с разрушительными землетрясениями в следующем столетии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно последней правительственной Национальной модели сейсмической опасности, которая используется для обоснования политики, строительных норм, оценок рисков и планов подготовки к землетрясениям, почти три четверти штатов США могут испытать разрушительные землетрясения в следующем столетии.

Наибольший риск наблюдается на юге Аляски, в Калифорнии и на Гавайях, где вероятность ощутить землетрясение в следующем столетии составляет более 95%. Это области, расположенные вблизи геологических объектов, которые часто могут вызывать землетрясения, но новая модель предсказывает более интенсивные толчки, чем предыдущие модели.

В долине Миссисипи вероятность разрушительных землетрясений достигает 90%. В центральной Виргинии и Южной Каролине данная вероятность составляет 50%. При этом умеренные и сильные землетрясения в этих районах отразятся на крупных населенных пунктах, таких как округ Колумбия, Бостон и Нью-Йорк.

По словам Марка Петерсена, ведущего автора нового исследования, подробно описывающего модель, ущерб может быть любым: от трещины в здании до полного обрушения, хотя большая часть смоделированной опасности будет незначительной.