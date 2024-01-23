Информацию о заторах на дорогах в Алматы прокомментировали в полиции
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В Департаменте Алматы сообщили, что заторов на дорогах города нет после случившегося в мегаполисе землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.
"Скопление транспорта наблюдается у автозаправочных станций. Дорожное движение по направлением север-юг-восток-запад осуществляется в штатном режиме.
Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД", - сообщили в Департаменте полиции города.
Ранее полиция Алматы посоветовала алматинцам запирать двери в случае, если они покидают дома после случившихся подземных толчков.
Также сообщалось, что в городе образовались пробки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056892-informatsiyu-o-zatorah-na-dorogah-v-almaty-prokommentirovali-v-politsii/