Звуки сирен ночью напугали жителей Актау (видео)
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Жителей Актау среди ночи переполошил приезд пожарных машин в один из дворов. Как оказалось, в квартире произошло короткое замыкание. Пожара удалось избежать, передает Lada.kz.
Жители микрорайона 28А в ночь с 15 на 16 января испугались звуков сирен и скопления пожарных машин у дома №1. В тишине ночи проблесковые маячки и работа спасателей собрали людей у окон.
По прибытии на место происшествия пожарные отключили сирены, оставив только сигнальные маяки.
Спасатели ходили по подъездам, чем вызвали массу вопросов у соседей из дома напротив. Вариантов произошедшего жители выдвинули сразу несколько: заложенная бомба, утечка газа, отравление или пожар. Однако ни одна из версий не оказалось верной.
На самом деле причиной вызова стало короткое замыкание в одной из квартир жилого дома.
"В 22 часа 34 минуты в 28А микрорайоне Актау в пятиэтажном доме №1 на четвертом этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Пострадавших нет. Задействовано 3 единицы спецтехники и 11 сотрудников", - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Что делать при пожаре
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Специалисты советуют поступать следующим образом:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055829-zvuki-siren-nochyu-napugali-zhiteley-aktau-video/