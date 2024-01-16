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Звуки сирен ночью напугали жителей Актау (видео)

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В доме 1 в микрорайоне 28А Актау произошло короткое замыкание в одной из квартир
Приезд пожарных. Кадр из видео: lada.kz

Жителей Актау среди ночи переполошил приезд пожарных машин в один из дворов. Как оказалось, в квартире произошло короткое замыкание. Пожара удалось избежать, передает Lada.kz.

Жители микрорайона 28А в ночь с 15 на 16 января испугались звуков сирен и скопления пожарных машин у дома №1. В тишине ночи проблесковые маячки и работа спасателей собрали людей у окон.

По прибытии на место происшествия пожарные отключили сирены, оставив только сигнальные маяки.

Спасатели ходили по подъездам, чем вызвали массу вопросов у соседей из дома напротив. Вариантов произошедшего жители выдвинули сразу несколько: заложенная бомба, утечка газа, отравление или пожар. Однако ни одна из версий не оказалось верной.

На самом деле причиной вызова стало короткое замыкание в одной из квартир жилого дома.

"В 22 часа 34 минуты в 28А микрорайоне Актау в пятиэтажном доме №1 на четвертом этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Пострадавших нет. Задействовано 3 единицы спецтехники и 11 сотрудников", - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Что делать при пожаре

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Специалисты советуют поступать следующим образом:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055829-zvuki-siren-nochyu-napugali-zhiteley-aktau-video/

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