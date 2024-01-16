Звуки сирен ночью напугали жителей Актау (видео)

Жителей Актау среди ночи переполошил приезд пожарных машин в один из дворов. Как оказалось, в квартире произошло короткое замыкание. Пожара удалось избежать, передает Lada.kz.

Жители микрорайона 28А в ночь с 15 на 16 января испугались звуков сирен и скопления пожарных машин у дома №1. В тишине ночи проблесковые маячки и работа спасателей собрали людей у окон.

По прибытии на место происшествия пожарные отключили сирены, оставив только сигнальные маяки.

Спасатели ходили по подъездам, чем вызвали массу вопросов у соседей из дома напротив. Вариантов произошедшего жители выдвинули сразу несколько: заложенная бомба, утечка газа, отравление или пожар. Однако ни одна из версий не оказалось верной.

На самом деле причиной вызова стало короткое замыкание в одной из квартир жилого дома.

"В 22 часа 34 минуты в 28А микрорайоне Актау в пятиэтажном доме №1 на четвертом этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Пострадавших нет. Задействовано 3 единицы спецтехники и 11 сотрудников", - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Что делать при пожаре

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Специалисты советуют поступать следующим образом:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру данные: