Склад со стройматериалами загорелся в Алматы: к тушению привлекли более 100 человек (видео)
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В воскресенье, 14 января, в Алматы случился крупный пожар - в Алмалинском районе загорелся склад, на котором хранились стройматериалы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.
Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 20:25. Пожарные за 6 минут прибыли на место ЧП и установили, что открытым пламенем горит склад по хранению стройматериалов и лакокрасочную продукции.
Предварительно, общая площадь пожара - более 500 квадратных метров.
"Создалась угроза распространения огня на соседние и пристроенные склады. Тушение пожара осложнялась большой пожарной нагрузкой в виде заполненных помещений и наличием легковоспламеняющихся изделий (битум, лакокраска)", - рассказали в департаменте.
На месте была развернута работа штаба, созданы три участка тушения пожара и определены задачи.
В ходе разведки и тушения пожара обнаружено и эвакуировано 3 кислородных и 4 газовых баллона, которые могли взорваться.
В итоге пожар был локализован в 22:34 и ликвидирован в 22:50.
С огнем боролись более 100 сотрудников экстренных служб и 21 единица техники.
"Не допущено распространение огня на смежные склады по хранению ТМЦ общей площадью более 5 тысяч квадратных метров", - добавили в департаменте.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055413-sklad-so-stroymaterialami-zagorelsya-v-almaty-k-tusheniyu-privlekli-bolee-100-chelovek-video/