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Склад со стройматериалами загорелся в Алматы: к тушению привлекли более 100 человек (видео)

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Пожарные у горящего склада
Фото с места ЧП: ДЧС Алматы

В воскресенье, 14 января, в Алматы случился крупный пожар - в Алмалинском районе загорелся склад, на котором хранились стройматериалы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 20:25. Пожарные за 6 минут прибыли на место ЧП и установили, что открытым пламенем горит склад по хранению стройматериалов и лакокрасочную продукции.

Предварительно, общая площадь пожара - более 500 квадратных метров.

"Создалась угроза распространения огня на соседние и пристроенные склады. Тушение пожара осложнялась большой пожарной нагрузкой в виде заполненных помещений и наличием легковоспламеняющихся изделий (битум, лакокраска)", - рассказали в департаменте.

На месте была развернута работа штаба, созданы три участка тушения пожара и определены задачи.

В ходе разведки и тушения пожара обнаружено и эвакуировано 3 кислородных и 4 газовых баллона, которые могли взорваться.

В итоге пожар был локализован в 22:34 и ликвидирован в 22:50.

С огнем боролись более 100 сотрудников экстренных служб и 21 единица техники.

"Не допущено распространение огня на смежные склады по хранению ТМЦ общей площадью более 5 тысяч квадратных метров", - добавили в департаменте.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055413-sklad-so-stroymaterialami-zagorelsya-v-almaty-k-tusheniyu-privlekli-bolee-100-chelovek-video/

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