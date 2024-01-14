Спасли 14 человек: пожарные показали, как тушили пожар в многоэтажке в Караганде

В Караганде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателями были эвакуированы 14 человек, из которых 8 – дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации пресс-службы МЧС РК, вчера, 13 января, в десятиэтажном жилом доме загорелись 12 метров изоляции электропроводов в электрощитовых подъездах, а также детская коляска и велосипед.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.

"Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков были спасены 14 человек, из которых 8 – дети", – добавили в ведомстве.

В МЧС призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности:

не оставлять непотушенные сигареты и спички;

следить за исправностью электрических приборов и сетей;

не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;

не допускать игр детей с огнем.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.