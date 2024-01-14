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Спасли 14 человек: пожарные показали, как тушили пожар в многоэтажке в Караганде

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Место ЧП
Место ЧП. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Караганде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателями были эвакуированы 14 человек, из которых 8 – дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации пресс-службы МЧС РК, вчера, 13 января, в десятиэтажном жилом доме загорелись 12 метров изоляции электропроводов в электрощитовых подъездах, а также детская коляска и велосипед.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.

"Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков были спасены 14 человек, из которых 8 – дети", – добавили в ведомстве.

В МЧС призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не оставлять непотушенные сигареты и спички;
  • следить за исправностью электрических приборов и сетей;
  • не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;
  • не допускать игр детей с огнем.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055367-spasli-14-chelovek-pozharnye-pokazali-kak-tushili-pozhar-v-mnogoetazhke-v-karagande/

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