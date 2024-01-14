Спасли 14 человек: пожарные показали, как тушили пожар в многоэтажке в Караганде
Опубликовано:
В Караганде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателями были эвакуированы 14 человек, из которых 8 – дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации пресс-службы МЧС РК, вчера, 13 января, в десятиэтажном жилом доме загорелись 12 метров изоляции электропроводов в электрощитовых подъездах, а также детская коляска и велосипед.
Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час. В результате происшествия никто не пострадал.
"Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков были спасены 14 человек, из которых 8 – дети", – добавили в ведомстве.
В МЧС призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических приборов и сетей;
- не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;
- не допускать игр детей с огнем.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055367-spasli-14-chelovek-pozharnye-pokazali-kak-tushili-pozhar-v-mnogoetazhke-v-karagande/