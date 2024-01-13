Пожар в кофейне в Таразе сняли на видео
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Пожар произошел в одной из кофеен Тараза - очевидцы сняли на видео произошедшее. В пресс-службе ДЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ
Кадры с места ЧП были опубликованы на старице местного Instagram-паблика kris.p.taraz. На кадрах видно, как пламя охватило крышу постройки, также видны пожарные машины и машины скорой помощи.
В пресс-службе ДЧС Жамбылской области сообщили, что инцидент произошел сегодня днем, примерно в 14:00 - поступило сообщение о пожаре крыши кофейни.
Силами ДЧС (6 единиц техники и 21 человек личного состава) пожар локализован в 14:15, а ликвидирован в 14:22.
Жертв и пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055321-pozhar-v-kofeyne-v-taraze-snyali-na-video/