Пожар в кофейне в Таразе сняли на видео

Пожар произошел в одной из кофеен Тараза - очевидцы сняли на видео произошедшее. В пресс-службе ДЧС региона рассказали подробности, передает NUR.KZ

Кадры с места ЧП были опубликованы на старице местного Instagram-паблика kris.p.taraz. На кадрах видно, как пламя охватило крышу постройки, также видны пожарные машины и машины скорой помощи.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области сообщили, что инцидент произошел сегодня днем, примерно в 14:00 - поступило сообщение о пожаре крыши кофейни.

Силами ДЧС (6 единиц техники и 21 человек личного состава) пожар локализован в 14:15, а ликвидирован в 14:22.

Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.