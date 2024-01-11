Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

11 января 2024 года в 15 часов 20 минут 32 секунды по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение. Оно произошло на территории Афганистана, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО, эпицентр землетрясения располагался в 856 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 6.4. Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент, Жамбыл - 2 балла.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.