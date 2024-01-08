60 человек эвакуировали из батутного центра в Кокшетау (видео)
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В Кокшетау в батутном центре произошел пожар. Из помещения было эвакуировано 60 человек, в том числе 30 детей. Пострадавших в результате ЧП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
По сообщению официального аккаунта ДЧС региона в Instagram, вчера, 7 января, в 16.54 в Кокшетау в батутном центре по улице Абая произошел пожар в помещении сауны на площади 60 кв. м.
Возгорание было локализовано в 17.30 и ликвидировано в 17.53. На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
"До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Что делать при пожаре
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты при возникновении возгорания советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054325-60-chelovek-evakuirovali-iz-batutnogo-tsentra-v-kokshetau-video/