60 человек эвакуировали из батутного центра в Кокшетау (видео)

В Кокшетау в батутном центре произошел пожар. Из помещения было эвакуировано 60 человек, в том числе 30 детей. Пострадавших в результате ЧП нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

По сообщению официального аккаунта ДЧС региона в Instagram, вчера, 7 января, в 16.54 в Кокшетау в батутном центре по улице Абая произошел пожар в помещении сауны на площади 60 кв. м.

Возгорание было локализовано в 17.30 и ликвидировано в 17.53. На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники.

"До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты при возникновении возгорания советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: