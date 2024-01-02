Серия взрывов прогремела в Нью-Йорке

На острове Рузвельта в Нью-Йорке прозвучали несколько "небольших взрывов". Сообщается, что одно из зданий от произошедшего затряслось, передает NUR.KZ.

Как сообщили представители пожарной службы, на острове Рузвельта, расположенном на территории Нью-Йорка, произошли "небольшие взрывы". Причину пока не установили, однако ситуация, по их словам, находится под контролем, передает NBC New York.

Жители Манхэттена и Квинса (районов Нью-Йорка) рассказали о том, что слышали взрывы 2 января примерно в 06:00 (17:00 по времени Астаны). Также сообщается, что одно из зданий затрясло.

Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, телеканал ABC7NY сообщил, что взрывы привели к отключению электричества на острове Рузвельта.

Сразу несколько Telegram-каналов, ссылаясь на неназванных медийных личностей, предполагают, что произошедшее могло быть терактом.

По информации на сайте Британской энциклопедии, остров Рузвельта расположен на Ист-Ривер (судоходный пролив в Нью-Йорке) между районами Манхэттен и Куинс. Административно входит в состав Манхэттена. Длина острова составляет около 2,5 км, площадь – 56 га.