Тушили несколько часов: крупный пожар произошел в одном из магазинов в Кокшетау (видео)
Опубликовано:
Возгорание магазина ликвидировали пожарные в Кокшетау - с огнем боролись в течение нескольких часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, 25 декабря в 16:55 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Кокшетау произошел пожар в магазине "Свой".
Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили горение магазина на общей площади 280 кв.м.
На месте пожара работали 36 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС Акмолинской области.
Локализованный в 18:40 пожар был ликвидирован 19:37.
Для уточнения причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование.
Жертв и пострадавших нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052557-tushili-neskolko-chasov-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-magazinov-v-kokshetau-video/