Тушили несколько часов: крупный пожар произошел в одном из магазинов в Кокшетау (видео)

Возгорание магазина ликвидировали пожарные в Кокшетау - с огнем боролись в течение нескольких часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, 25 декабря в 16:55 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Кокшетау произошел пожар в магазине "Свой".

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили горение магазина на общей площади 280 кв.м.

На месте пожара работали 36 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС Акмолинской области.

Локализованный в 18:40 пожар был ликвидирован 19:37.

Для уточнения причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование.

Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.