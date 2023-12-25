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Тушили несколько часов: крупный пожар произошел в одном из магазинов в Кокшетау (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Фото с места событий: ДЧС Акмолинской области

Возгорание магазина ликвидировали пожарные в Кокшетау - с огнем боролись в течение нескольких часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, 25 декабря в 16:55 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Кокшетау произошел пожар в магазине "Свой".

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили горение магазина на общей площади 280 кв.м.

На месте пожара работали 36 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС Акмолинской области.

Локализованный в 18:40 пожар был ликвидирован 19:37.

Для уточнения причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование.

Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2052557-tushili-neskolko-chasov-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-magazinov-v-kokshetau-video/

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