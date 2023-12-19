Мужчина чуть не погиб в пожаре в Алматы (видео)
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Сегодня ночью в одном из домов в Алматы произошел пожар. Спасателям удалось вынести из квартиры 60-летнего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.
По данным ведомства, 19 декабря 03:56 поступило сообщение о пожаре в Бостандыкском районе Алматы по улице Ауезова, 138. Горела квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома.
Прибыв на место происшествия пожарные проверили, есть ли в квартире люди.
"Двери квартиры были заперты. Одновременно с этим личным составом проводились работы по вскрытию металлической двери с помощью аварийно-спасательного инструмента", – сообщили спасатели.
В помещении был обнаружен хозяин квартиры 1960 года рождения, который лежал на загоревшейся кровати в задымленной комнате. Пожарные вынесли спасенного пожилого мужчину и передаели бригаде медиков службы.
Пожар ликвидирован в 04:15.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051485-muzhchina-chut-ne-pogib-v-pozhare-v-almaty-video/