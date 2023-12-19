Мужчина чуть не погиб в пожаре в Алматы (видео)

Сегодня ночью в одном из домов в Алматы произошел пожар. Спасателям удалось вынести из квартиры 60-летнего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

По данным ведомства, 19 декабря 03:56 поступило сообщение о пожаре в Бостандыкском районе Алматы по улице Ауезова, 138. Горела квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома.

Прибыв на место происшествия пожарные проверили, есть ли в квартире люди.

"Двери квартиры были заперты. Одновременно с этим личным составом проводились работы по вскрытию металлической двери с помощью аварийно-спасательного инструмента", – сообщили спасатели.

В помещении был обнаружен хозяин квартиры 1960 года рождения, который лежал на загоревшейся кровати в задымленной комнате. Пожарные вынесли спасенного пожилого мужчину и передаели бригаде медиков службы.

Пожар ликвидирован в 04:15.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: