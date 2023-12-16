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Мужчину с ожогами вытащили из горящей квартиры в ВКО (фото)

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Пожарные помогают загрузить пострадавшего в скорую
Пожарные. Фото с места событий: ДЧС ВКО

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в одном из сел ВКО. Пожарные эвакуировали из здания 12 человек и вытащили пострадавшего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел в селе Кожохово в Глубоковском районе. Горела квартира на первом этаже - прибывшие сотрудники противопожарной службы выяснили, что загорелись мебель и личные вещи.

Пожарные эвакуировали по лестничному пролету 12 человек, в том числе 2 детей, а также спасли мужчину 1975 года рождения. С термическими ожогами пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

Огонь был ликвидирован на площади 30 кв. м.

По информации ДЧС, пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при использовании электрооборудования.

Спасатели региона призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности:

  • для соединений проводов не использовать "скрутки";
  • избегать использования старых проводов и электроприборов. Помните, у всего есть свой срок безопасной эксплуатации;
  • если от розетки, проводки, приборов пахнет жженым пластиком или резиной – не ждите, когда все само по себе исправится, выключайте и производите ремонт;
  • не перегружать электросеть, уходя из дома выключайте электроприборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051164-muzhchinu-s-ozhogami-vytaschili-iz-goryaschey-kvartiry-v-vko-foto/

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