Мужчину с ожогами вытащили из горящей квартиры в ВКО (фото)

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в одном из сел ВКО. Пожарные эвакуировали из здания 12 человек и вытащили пострадавшего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел в селе Кожохово в Глубоковском районе. Горела квартира на первом этаже - прибывшие сотрудники противопожарной службы выяснили, что загорелись мебель и личные вещи.

Пожарные эвакуировали по лестничному пролету 12 человек, в том числе 2 детей, а также спасли мужчину 1975 года рождения. С термическими ожогами пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

Огонь был ликвидирован на площади 30 кв. м.

По информации ДЧС, пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при использовании электрооборудования.

Спасатели региона призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности: