Мужчину с ожогами вытащили из горящей квартиры в ВКО (фото)
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Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в одном из сел ВКО. Пожарные эвакуировали из здания 12 человек и вытащили пострадавшего мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошел в селе Кожохово в Глубоковском районе. Горела квартира на первом этаже - прибывшие сотрудники противопожарной службы выяснили, что загорелись мебель и личные вещи.
Пожарные эвакуировали по лестничному пролету 12 человек, в том числе 2 детей, а также спасли мужчину 1975 года рождения. С термическими ожогами пострадавший был госпитализирован в медучреждение.
Огонь был ликвидирован на площади 30 кв. м.
По информации ДЧС, пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при использовании электрооборудования.
Спасатели региона призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности:
- для соединений проводов не использовать "скрутки";
- избегать использования старых проводов и электроприборов. Помните, у всего есть свой срок безопасной эксплуатации;
- если от розетки, проводки, приборов пахнет жженым пластиком или резиной – не ждите, когда все само по себе исправится, выключайте и производите ремонт;
- не перегружать электросеть, уходя из дома выключайте электроприборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051164-muzhchinu-s-ozhogami-vytaschili-iz-goryaschey-kvartiry-v-vko-foto/