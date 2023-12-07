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Жители Актау почувствовали землетрясение

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Актау
Актау. Иллюстративное фото: BROKER/Michael Runkel/Getty Images

Сегодня, 7 декабря, жители Актау почувствовали землетрясение. Его эпицентр располагался на территории Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

По данным организации, сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 декабря 2023 года в 10 часов 15 минут 40 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр располагался в 2289 км от Алматы на территории Азербайджана, в Каспийском море.

Энергетический класс землетрясения 14.3. Магнитуда MPV 5.7. Глубина 35 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Актау - 3 балла.

По данным сайта Европейского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в Каспийском море на стороне Азербайджана, в 60 км к северу от Сумгайыта и в 40 км к северо-западу от Килязи.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

В баллах измеряется сейсмическая интенсивность, которая характеризует воздействие, эффект в данном месте.

Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и т.д. Интенсивность от одного землетрясения различна в разных пунктах на поверхности Земли в зависимости от расстояния до эпицентра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049601-zhiteli-aktau-pochuvstvovali-zemletryasenie/

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