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Тело мужчины нашли пожарные во время тушения пожара в частном доме в ВКО

Опубликовано:

Дом, где произошел пожар
Дом. Фото с места событий: ДЧС ВКО

Во время тушения пожара в одном из частных домов в поселке Белоусовка в ВКО огнеборцы обнаружили тело мужчины. Погибший оказался хозяином дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

На момент прибытия пожарных расчетов в доме горели деревянные конструкции кровли, мебель и личные вещи.

Внутри горящего дома был обнаружен мужчина 1954 года рождения - хозяин дома. Его вынесли из здания, однако медики констатировали смерть.

Пожар был потушен. Причиной произошедшего, как предполагают специалисты, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Причины смерти хозяина дома выясняются в настоящее время - назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049554-telo-muzhchiny-nashli-pozharnye-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-chastnom-dome-v-vko/

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