Тело мужчины нашли пожарные во время тушения пожара в частном доме в ВКО

Во время тушения пожара в одном из частных домов в поселке Белоусовка в ВКО огнеборцы обнаружили тело мужчины. Погибший оказался хозяином дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

На момент прибытия пожарных расчетов в доме горели деревянные конструкции кровли, мебель и личные вещи.

Внутри горящего дома был обнаружен мужчина 1954 года рождения - хозяин дома. Его вынесли из здания, однако медики констатировали смерть.

Пожар был потушен. Причиной произошедшего, как предполагают специалисты, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Причины смерти хозяина дома выясняются в настоящее время - назначены экспертизы.