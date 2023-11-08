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В причинах загадочного паводка пытаются разобраться жители Костаная

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Паводки
Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Несколько дней в Костанае наблюдалась ситуация с паводками в частном секторе. Была проведена экспертиза, но местные жители не согласились с официальной причиной подтоплений, передает МИА "Казинформ".

О паводках стало известно несколько дней назад - казахстанские СМИ обратили внимание на данную ситуацию.

Люди пожаловались, что их дворы затопила вода. Горожане обвинили в своих бедах новую колонку, которая не так давно появилась на улице.

Ситуацию прокомментировали в управлении по ЧС Костаная.

"Действительно, когда поступил вызов, мы приехали и увидели затопленные дворы. Всего пострадало 6 дворовых территорий. Мы перекрыли колонку, откачали воду со дворов и отправили образцы на экспертизу", - заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что это вода не техническая, у нее другие примеси и жесткость - такие результаты показала экспертиза. В УЧС заявили, что воды, которые затопили дворы, грунтовые.

Еще в ведомстве подчеркнули, что сегодня, несмотря на подачу воды в колонках, затопленных дворов нет. Вода больше не подступала.

Тем не менее местные жители не согласны с результатами экспертизы и направили пробы в частную лабораторию.

Согласно Британской энциклопедии, грунтовые воды - воды, залегающие под поверхностью Земли, где они полностью или частично занимают пустоты в почвах или геологических пластах. Ее также называют подповерхностной водой, чтобы отличить от поверхностной воды, которая находится в крупных водоемах.

Большая часть подземных вод поступает в виде осадков. Осадки просачиваются под поверхность земли в почвенную зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044813-v-prichinah-zagadochnogo-pavodka-pytayutsya-razobratsya-zhiteli-kostanaya/

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