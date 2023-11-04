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Сломанное зарядное устройство могло стать причиной пожара в ЖК в Астане

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Пожарные тушат пожар
Пожарные. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Пожар в 24-этажном доме ЖК "Айгерим" произошел в Астане. Специалисты предположили, что произошло короткое замыкание зарядного устройства в одной из квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

В субботу, 4 ноября, в 11:34 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре в ЖК "Айгерим".

К моменту прибытия было установлено, что в квартире на 19-м этаже произошло возгорание домашних вещей и мебели на площади 15 кв.м.

В 11:56 пожар ликвидировали полностью.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание зарядного устройства, сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

На официальном сайте МЧС подчеркивается, что зарядные устройства могут стать причиной пожара. В том числе портативные зарядные устройства - пауэрбанки.

Их следует беречь от воздействия высоких температур и влажности. Проливание на него воды или хранение, например возле радиатора, может привести к взрыву.

Не следует оставлять гаджет подключенным к питанию, когда он полностью зарядился.

Не бросайте, не бейте и не сжимайте пауэрбанк. Падение, удар или сдавливание могут привести к смещению внутренних частей, утечке батареи. Это впоследствии может привести к взрыву аккумулятора.

Не пользуйтесь поврежденным пауэрбанком. Если вы заметили вздутие батареи или другие изменения во внешнем виде, лучше избавиться от гаджета.

Не используйте сквозную зарядку, позволяющую заряжать внешний аккумулятор и подключенное устройство, проводя электричество от розетки до конечного девайса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044116-slomannoe-zaryadnoe-ustroystvo-moglo-stat-prichinoy-pozhara-v-zhk-v-astane/

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