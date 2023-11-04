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Алматинцев напугал дым на крыше одного из ЖК

Опубликовано:

Последствия пожара
Крыша. Фото с места событий: Zakon.kz

Пожарные выезжали сегодня на сообщение о задымлении кровли ЖК Sakura в Алматы - задымление произошло на техническом этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Инцидент произошел сегодня днем. О произошедшем сообщили в экстренные службы жильцы данного ЖК - пожарные расчеты ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу на место событий.

Как только пожарные прибыли, были развернуты пожарные автолестницы введены пожарные стволы.

Звеньями ГЗДС обнаружено задымление от утеплителя между техническим этажом (выше 7-го) и кровлей. В связи с этим повышенному рангу вызова был дан отбой.

Ликвидировать загорание удалось в 13:30 - далее конструкции пролили водой.

На место происшествия было направлено 20 человек личного состава ДЧС и 5 единиц техники.

В ведомстве подчеркнули, что препятствие для техники составляли заставленные частные автомобили.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2044113-almatintsev-napugal-dym-na-kryshe-odnogo-iz-zhk/

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