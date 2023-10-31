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20-тонный газовоз горел на трассе в Жамбылской области (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

Газовоз загорелся на трассе в Жамбылской области - очевидцы сняли происходящее на видео. Пожар произошел близ АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Кадры с места событий опубликовали в местных пабликах. на них можно увидеть объятый пламенем грузовик, который пытаются потушить сотрудники противопожарной службы.

В официальном Instagram-аккаунте ДЧС Жамбылской области прокомментировали прошедшее. Инцидент произошел сегодня, 31 октября - в 16:22 поступило сообщение о возгорании 20-тонного газовоза марки "КамАЗ" близ АЗС в селе Сарыкемер.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства подразделения департамента - 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, 3 октября на территории газозаправочной станции в Петропавловске произошел пожар - загорелся "ЗИЛ", который перевозил сжиженный газ. В результате пострадал водитель газовоза. Сообщалось, что мужчину увезли в больницу с серьезными ожогами.

Как позже сообщили врачи, водитель газовоза в Петропавловске оказался в реанимации с ожогом 90% тела.

А начальник городского УЧС Назымбек Елемесов заявил о возбуждении уголовного дело по факту произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043448-20-tonnyy-gazovoz-gorel-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/

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