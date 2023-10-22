"Почувствовали мощный взрыв": сильный пожар произошел в Талгаре (видео)

В соцсетях появились кадры сильного пожара в Талгаре – огонь охватил частный дом общей площадью 150 кв.м. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, передает NUR.KZ.

Instagram-паблик Kris­­_p_talgar опубликовал видео охваченного пламенем строения.

"Кадры первых минут после взрыва при пожаре на улице Партизанская. По предварительной информации, был взрыв газового баллона", – говорится в описании.

В ролике также говорится, что "талгарцы почувствовали мощный взрыв".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

ЧП прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области. Как выяснилось, вчера, 21 октября, в 19:06 огнеборцы региона направились на очередной вызов в Талгар.

"По прибытии на место происшествия выяснилось, что по улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозпостроек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 кв. м, и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади 6 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

Пожар локализован в 20:07 и ликвидирован в 20:38", – говорится в комментариях к публикации.

В ведомстве отметили, что в борьбе с огнем участвовали 15 сотрудников ДЧС, а также были задействованы 5 единиц техники. При этом в спасатели не подтвердили факт взрыва газового баллона.

В результате ЧП никто не пострадал.

В ДЧС также добавили, что обход частного жилого дома проводился 28 февраля текущего года.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: