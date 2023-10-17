10 автомобилей едва не сгорели при пожаре на СТО в Алматы

Сегодня ночью на одной из СТО в Наурызбайском районе Алматы произошел пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали огонь, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня ночью на одной из СТО в Наурызбайском районе Алматы по улице Машана случился пожар. Видео, снятое на месте происшествия очевидцем, опубликовали в Instagram-профиле kris.p.original.

В ДЧС Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что прибывшим на место пожарным удалось отстоять 10 автомобилей и значительную часть горевшего здания.

"17 октября в 01:03 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу в Наурызбайский район (по адресу – прим. ред.): улица Машана, 308/54", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

По прибытии здание СТО горело на площади 100 кв. м.

"Огонь угрожал перейти на примыкающую автомойку и административные помещения. На защиту и тушение введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", – говорится в сообщении.

Пожар локализовали (остановили его распространение) менее чем за полчаса, а ликвидировали в 01:41.

По информации ДЧС, принятыми мерами также удалось отстоять значительную часть помещений СТО.

Что делать при пожаре?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при возникновении пожара в помещении. Меры следующие: