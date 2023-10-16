Детский сад горел в Костанае: пожарные эвакуировали более 120 малышей (фото)

Сегодня в Костанае произошел пожар в детском саду. Огнеборцы эвакуировали 121 ребенка и 14 человек персонала из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, сегодня, 16 октября, в 12:27 в Костанае по улице Чернышевского 72 произошло возгорание в детском саду "Ясли-Сад №4".

Пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 12:34 и обнаружили, что на первом этаже в музыкальном классе произошло возгорание деревянных и бумажных декораций сцены. Также горела деревянная оконная рама и оргтехника на площади 10 кв. м. Кроме того, от воздействия тепла стал плавиться натяжной потолок.

Пожар в детском саду. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

"Силами пожарных были эвакуированы 121 ребенок и 14 человек из персонала здания. До прибытия спасателей часть персонала в составе 18 человек и 30 детей смогли эвакуироваться самостоятельно", – рассказали в ведомстве.

Огнеборцы потушили пожар в 12:57. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в детском саду. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

В тушении принимали участие 41 человек личного состава ДЧС региона и 8 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, причиной пожара стала упавшая на деревянные декорации люстра.

Пожар в детском саду. Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: