Детский сад горел в Костанае: пожарные эвакуировали более 120 малышей (фото)
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Сегодня в Костанае произошел пожар в детском саду. Огнеборцы эвакуировали 121 ребенка и 14 человек персонала из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, сегодня, 16 октября, в 12:27 в Костанае по улице Чернышевского 72 произошло возгорание в детском саду "Ясли-Сад №4".
Пожарные подразделения прибыли на место ЧП в 12:34 и обнаружили, что на первом этаже в музыкальном классе произошло возгорание деревянных и бумажных декораций сцены. Также горела деревянная оконная рама и оргтехника на площади 10 кв. м. Кроме того, от воздействия тепла стал плавиться натяжной потолок.
"Силами пожарных были эвакуированы 121 ребенок и 14 человек из персонала здания. До прибытия спасателей часть персонала в составе 18 человек и 30 детей смогли эвакуироваться самостоятельно", – рассказали в ведомстве.
Огнеборцы потушили пожар в 12:57. В результате происшествия никто не пострадал.
В тушении принимали участие 41 человек личного состава ДЧС региона и 8 единиц техники.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, причиной пожара стала упавшая на деревянные декорации люстра.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2041203-detskiy-sad-gorel-v-kostanae-pozharnye-evakuirovali-bolee-120-malyshey-foto/