Змеи заполонили набережную в Актау (видео)

Жительница Актау сняла на видео нашествие змей на набережной. По ее словам, за одну прогулку она насчитала 16 пресмыкающихся. Ситуацию прокомментировали эксперты и пресс-служба городского акимата.

Как пишет Lada.kz, жители Актау обеспокоены нашествием змей. Так, местная жительница во время прогулки на набережной сняла на видео 16 змей.

Член Регионального экологического совета ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков рассказал изданию, что актаусцам не стоит поддаваться панике. По его словам, змеи на набережной – это обыкновенные водяные ужи, которые не представляют угрозы для людей.

"Ужи готовятся к зимовке, и их нашествие не знаменует ничего сверхъестественного. Ужи – это индикатор чистоты побережья. Их скопление на нашей набережной говорит лишь о том, что с нашей стороны берег не столь загрязнен, как, например, в Баку", – сказал Адильбек Козыбаков.

Издание отмечает, что ужи предпочитают быть поближе к воде, поэтому люди могут столкнуться с ними на берегу и в прибрежной зоне.

Также, по словам эколога, при встрече с человеком уж может притвориться мертвым, однако способен и укусить. Специалист предупредил, что при нападении змея начнет шипеть и извиваться, тогда стоит отойти от нее подальше.

В пресс-службе акимата города также подтвердили корреспонденту NUR.KZ, что для Актау водяные змеи на набережной – обычное явление.

Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Актау Асима Жарылгасова сообщила NUR.KZ, что водяные ужи не представляют опасности для человека.

"Это водяной уж, он не представляет никакой опасности для человека. Они есть в нашем Каспийском море и должны быть, это фауна Мангистауской области. Поэтому убивать и уничтожать их не имеет никакого смысла. Они могут выползать на сушу, находиться в 50-60 метрах в отдалении от воды", – рассказала она.

Добавим, что по информации на Aktau-info, водяной уж – это вид змеи, обитающий преимущественно в водоемах Южного Казахстана. Эта змея не ядовита. Окраска водяного ужа может быть чисто оливкового цвета, с темными пятнами, расположенными в шахматном порядке. Редко также можно встретить полностью черную змею. Длина – около 1-1,5 м.

Напомним, ранее жители Актау пожаловались на массовое нашествие крыс. Горожане пожаловались и на то, что крысы проникают в подъезды жилых домов с мусорных площадок, расположенных неподалеку. В жилом доме одного из микрорайонов Актау крысу зафиксировали камеры в подъезде на шестом этаже.